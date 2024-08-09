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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri açıkladı: Spartak Moskova defteri kapandı!

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#GALATASARAY#Kerem Aktürkoğlu#TRANSFER
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlunun menajeri açıkladı: Spartak Moskova defteri kapandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 15:46

Galatasaray'da takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu'nun adı, son dönemde Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova ile anılıyordu. Yıldız ismin menajeri William D'Avila, transferle alakalı açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da transfer için hareketli günler yaşanıyor.

Son dönemde adı İspanyol ve Rus kulüpleriyle anılan Kerem Aktürkoğlu için en ciddi teklif Spartak Moskova'dan gelmişti.

Milli futbolcu için Galatasaray'ın kapısını 13 milyon eurodan çalan Spartak Moskova'nın sarı - kırmızılı kulüple anlaşma sağladığı ve Aktürkoğlu ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edilmişti.

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"GALATASARAY ANLAŞMAYA VARDI AMA..."

Yıldız futbolcunun menajeri William D'Avila, Rusya basınına yaptığı açıklamada "Galatasaray ile Spartak Moskova arasında anlaşmaya varıldı fakat oyuncunun kişisel koşulları konusunda henüz anlaşamadık." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlunun menajeri açıkladı: Spartak Moskova defteri kapandı

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KAPILARI KAPATTI

D'Avila bu kez Sport-Express'e konuştu ve Kerem Aktürkoğlu için Spartak Moskova kapısının kapandığını dile getirdi. Ünlü menajer, "Kerem, Spartak Moskova'ya transfer olmayacak" dedi.

25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, Galatasaray'da 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

2020'nin eylül ayında Galatasaray'a 24 Erzincanspor'dan transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı - kırmızılılarda 174 maçta 44 gol - 39 asistlik bir performans sergiledi.

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#GALATASARAY#Kerem Aktürkoğlu#TRANSFER

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