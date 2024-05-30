Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nda Real Sociedad'dan 12 milyon Euro

Haberin Devamı

Galatasaray’da son 2 sezondaki şampiyonluklara büyük katkı veren Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etmek isteyen takımların sayısı artıyor. Kerem, Konya’da takımın şampiyonluğa ulaşmasının ardından “Bazen insan sevdiğine kırılır. Ben sevdiğime bu sezon biraz fazla kırıldım. Diyecek çok şey var aslında ama içimde tutayım. 3 sezondur istatiksel olarak daha çok konuşulacak şeyler yapıyorum. ancak işin içinde Kerem Aktürkoğlu olunca bazı şeyler göz ardı ediliyor" sözleriyle sitem etmişti.

Gözden Kaçmasın Mauro Icardi: Beşinci yıldızımızı da almak istiyoruz Haberi görüntüle

LA LİGA HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Kerem Aktürkoğlu bu sözlerinin ardından ise pazartesi günü RAMS Park’taki şampiyonluk kutlamalarından sonra veda gibi bir açıklama yaparak “Ben de burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım” diye konuştu. Milli futbolcunun bu beyanı takımdan ayrılacağı ile ilgili iddiaları güçlendirirken Real Sociedad, Kerem için devreye girdi bile. İspanyol ekibi 25 yaşındaki futbolcu için sarı kırmızılılara 12 milyon Euro’luk teklifte bulundu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar arasında olay çıktı! Haberi görüntüle

TEKLİFTE 3 MİLYON EURO DA BONUS VAR

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadelece edecek Real Sociedad’ın teklifinde 3 milyon Euro’luk bonus maddesi bulunduğu da öğrenilirken şartların yerine getirilmesi durumunda Galatasaray’ın kazancı 15 milyon Euro’ya ulaşabilir. İspanyol temsilcisinin yanı sıra ABD Ligi MLS’ten de Kerem Aktürkoğlu ile ilgilenen takımların olduğu ve kulübe 14 milyon Euro’luk bir teklif geldiği öğrenildi. Galatasaray’ın ise 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncusu için bonservis hedefi bonuslar hariç net 15 milyon Euro.

DEĞERİ 4 YILDA TAM 85 KAT ARTTI

2020-21 sezonu öncesi bedelsiz olarak 24 Erzincanspor’dan Galatasaray’a gelen Kerem Aktürkoğlu 3 yılda müthiş bir performansa imza attı.

Sarı kırmızılılarda 4 yılda 173 resmi maça çıkan yıldız futbolcu 44 gol atarken, 39 da asist yaptı ve 83 gole direkt katkı verdi. İlk geldiğinde 200 bin Euro olan piyasa değeri de 85 kat artarak 17 milyon Euro’ya yükseldi.

Kerem, Galatasaray formasıyla ortaya koyduğu etkili oyunla A Milli Takım’ın da en önemli oyuncularından biri haline geldi.

Haberin Devamı