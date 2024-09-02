Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu için Benfica sesleri!

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Transferde hızlı bir gün geçiren Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kerem Aktürkoğlu'un Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olmak üzere olduğu belirtildi.

'İMZA AN MESELESİ'

Portekiz'den Record'un haberine göre; Tarafların görüşme yaptığı ve imzaların atılması an meselesi olduğu belirtildi.

Ayrıca Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 11 milyon euro teklif ettiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Portekiz'de transfer dönemi bu gece kapanacak. Benfica, transferi yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor