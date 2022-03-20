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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Hisareynspor’u da zengin edecek

#Transfer#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Hisareynspor’u da zengin edecek

Galatasaray’da sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin transfer radarına giren 23 yaşındaki futbolcunun durumu, altyapısında futbol oynadığı Hisareynspor Kulübü’nü de yakından ilgilendiriyor. Zira Kerem Aktürkoğlu beklendiği gibi Avrupa’ya transfer olursa, Gölcük’ün amatör küme takımı, tarihinin en büyük gelirine kavuşacak.

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G.Saray’da gösterdiği performansla Fransız, Alman ve İspanyol kulüplerinin transfer listesine giren Kerem Aktürkoğlu, eğer hedeflediği transferi gerçekleştirirse, sadece sarı kırmızılı kulübü değil, altyapısından yetiştiği amatör küme takımı Hisareynspor’a da milyonlar kazandıracak. Bu sezon tüm kulvarlarda 43 resmi maça çıkıp 11 gol, 9 asist üreten 23 yaşındaki futbolcuya Galatasaray Kulübü 25 milyon Euro değer biçti.

2.5 milyon TL gelir bekleniyor

Kerem bu rakama satılırsa Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde faaliyetlerine devam eden Hisareyn Spor Kulübü de yaklaşık 2.5 milyon TL kazanacak. FIFA kuralları gereği, uluslararası transfer yapan futbolcuların 12-23 yaş arası forma giydiği kulüpler ‘dayanışma katkısı’ adı altında transferlerden para alıyor. Bu para, oyuncunun futbol eğitimi gördüğü kulüpte geçirdiği süreler dikkate alınarak hesaplanıyor.

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Sık sık kulübü ziyaret ediyor

2013-14 yıllarında Hisareynspor’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, ailesinin yaşadığı Gölcük’e gittiği zamanlarda eski kulübünü de ziyaret ederek eski antrenörleri ve yöneticilerle görüşüyor. Milli futbolcu, kulübün altyapısında yer alan oyuncularla bir araya gelip yaşadığı deneyimlerini aktarıyor ve gençlere örnek oluyor. Kerem, daha önceki açıklamalarında hayalinin Avrupa liglerinde oynamak olduğunu söylemişti.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Hisareynspor’u da zengin edecek

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#Transfer#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu

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