Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu golcüleri kıskandırıyor! Ne Batshuayi ne Cornelius ne de Berisha...

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Gaziantep maçında G.Saray’ın 2. golünü ağlara gönderen Kerem bu sezon toplamda gol sayısını 5’e çıkardı. Daha önce ligdeki Kasımpaşa ile Avrupa’daki St. Johnstone, Randers ve L,Moskova maçlarında 1’er gol kaydederken, 4 asistle 9 gole direkt katkı verdi.

DiAGNE-MUHAMMED iKiLiSiNE BEDEL KATKI

Kadroda Mbaye Diagne, Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu gibi golcüler olmasına rağmen Kerem bu isimlerin tamamını geride bıraktı. Öyle ki Diagne 14 maçta 3 gol, 2 asistle 5 gole katkı sağlarken 14 karşılaşmada 3 kez ağları havalandırabilen Muhammed’in ise 1 de asisti bulunuyor.

10 KAT FAZLA MAAŞ ALAN HALiL YANINA YAKLAŞAMADI

Halil Dervişoğlu ise 9 karşılaşmada şans bulurken 1 gol, 1 asistle sadece 2 gole katkı sağlayabildi. 850 bin Euro kazanan ve maaşı 900 bin TL olan Kerem’in neredeyse 10 katı alan Halil de henüz istenen seviyeye gelemedi.

MUSLERA BiLE MAÇ KAÇIRDI ANCAK KEREM KAÇIRMADI

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G.Saray’da istikrar abidesi Fernando Muslera bile 1 maç kaçırırken, takımın bu sezon 11’i ligde, 9’u Avrupa’da oynadığı 20 resmi karşılaşmada da görev yapan tek futbolcu Kerem oldu.

BU SEZONKi GOLLERiN YÜZDE 31’iNDE SAHNEDE

Galatasaray bu sezon Avrupa’da 12’i Süper Lig’de ise 17 gol atarken 29’un golün 9’una Kerem Aktürkoğlu direkt katkı verdi. Yani bu sezon atılan gollerin yüzde 31’inde genç futbolcu gol ya da asistle ile sahnedeydi.

PiYASA DEĞERi 200 BiN EURO’DAN 6 MiLYON EURO’YA ÇIKTI

Kerem, Galatasaray’da 1.5 yılda gösterdiği performansla piyasa değerini de yükseltti. Sarı kırmızılıların transferi açıkladığı 2 Eylül 2020’de 200 bin Euro olan piyasa değeri 30 kat artışla 6 milyon Euro’ya yükseldi.

RAKiP YILDIZLAR GERiDE KALDI

Kerem Galatasaray’ın ezeli rakiplerinin dünyaca ünlü forvetlerini de geride bıraktı. Beşiktaşlı Michy Batshuayi 5, Trabzonsporlu Andreas Cornelius 4, Fenerbahçeli Mergim Berisha toplam 3 gole doğrudan katkıda bulunurken Kerem’in gerisinde kaldılar.