Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Marcao için Roma'ya akın var! Tam 9 kulüp...

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Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde başarılı performans gösteren Galatasaray’ın genç isimleri şimdiden birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Yarın Lazio deplasmanında 1 puan dahi alması durumunda grubunu lider bitirerek tur atlayacak olan sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Marcao bu maçta Avrupa’nın önde gelen 8 kulübünün scout ekiplerinin takibinde olacak.

KEREM'İ DÖRT KULÜP BİRDEN İZLEYECEK

Süper Lig’de bu sezonun en büyük çıkışını gerçekleştiren futbolcu olarak, hem Galatasaray hem de A Milli Takım’ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Kerem Aktürkoğlu için Fransa’dan Olympique Lyon, Lille, Almanya’dan Stuttgart, İspanya’dan da Sevilla takımlarının oyuncu izleme komiteleri Roma’daki Lazio karşılaşmasına gelecek.

ROMA, MARCAO'YU DAHA ÖNCE DE İSTEDİ

Galatasaray’da sezonun diğer parlayan isimleri Berkan Kutlu ile Marcao ise İtalyan kulüplerinin radarında. Sezon başında Alanyaspor’dan alınan Berkan’ı, Sassuolo, Genoa ve Atalanta izleyecek. Marcao’yu ise, bu futbolcuya daha önce de talip olup resmi teklifte bulunan Roma ve Napoli kulüplerinin temsilcilerinin takibinde olacak.

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BERKAN VE MARCAO 10 MİLYON EURO

Sarı kırmızılı kulüp, Berkan ve Marcao’yu 4’er milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ederken, Kerem’i bedelsiz olarak renklerine bağlamıştı. Menajerler, en çok ilgi gören oyuncu olan Kerem’in 20 milyon Euro’ya Avrupa kulüplerine satılabileceğini ifade etti. Berkan ve Marcao için konuşulan rakamlar ise 10 milyon Euro civarında.