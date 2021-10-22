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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da coşuyor

#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#L. Moskova
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Avrupada coşuyor

Galatasaray’da gösterdiği performansın ardından A Milli Futbol Takımı’na kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupalarında kritik goller atmaya devam ediyor.

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Sarı kırmızılı futbolcu, Rusya’daki Lokomotiv Moskova karşılaşmasında 67. dakikada Barış Alper’in yerine girerken, 82. dakikada sahneye çıkan Kerem, fileleri havalandırarak Galatasaray’a 3 puanı getiren isim oldu.

23 yaşındaki oyuncu, böylece bu sezon Avrupa kupalarında 3. golünü atarken, yaptığı 3 asistle de 6 gol direkt katkı sağlamış oldu.

Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray (Maçın özeti)

İlgili Haber:Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray (Maçın özeti)

Kerem, daha önce St. Johnstone deplasmanında 1 gol, 2 asistle, İskoç ekibiyle iç sahadaki buluşmada da 1 asistle oynamıştı. Kerem, Randers ile deplasmandaki karşılaşmada da 1 gol atarken, dün de fileleri havalandırdı.

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#L. Moskova

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