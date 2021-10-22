Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da coşuyor

Sarı kırmızılı futbolcu, Rusya’daki Lokomotiv Moskova karşılaşmasında 67. dakikada Barış Alper’in yerine girerken, 82. dakikada sahneye çıkan Kerem, fileleri havalandırarak Galatasaray’a 3 puanı getiren isim oldu.
23 yaşındaki oyuncu, böylece bu sezon Avrupa kupalarında 3. golünü atarken, yaptığı 3 asistle de 6 gol direkt katkı sağlamış oldu.
Kerem, daha önce St. Johnstone deplasmanında 1 gol, 2 asistle, İskoç ekibiyle iç sahadaki buluşmada da 1 asistle oynamıştı. Kerem, Randers ile deplasmandaki karşılaşmada da 1 gol atarken, dün de fileleri havalandırdı.
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