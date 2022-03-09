Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaraylı Inaki Pena: 'Barcelona'ya stadyumu görmek için gelmedik'

#Galatasaray#Pena#Barcelona
Galatasaraylı Inaki Pena: Barcelonaya stadyumu görmek için gelmedik

Galatasaray’ın İspanyol kalecisi Inaki Pena, "Türkiye’nin en büyük kulübüyüz. Biz buraya stadyumu görmek için gelmedik. Mücadele etmeye geldik. Bütün gücümüzü kullanacağız, gayret edeceğiz, şartları zorlayacağız" dedi.

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray’ın İspanyol kalecisi Inaki Pena, açıklamalarda bulundu. Pena, "Bizim için çok özel bir rakip. Zor bir kuraydı. Yarın bütün gücümüzü kullanacağız, çok büyük bir maç bizim için. İyi bir sonuç almamız lazım" diye konuştu.

BİZ BURAYA STADYUMU GÖRMEK İÇİN GELMEDİK, MÜCADELE ETMEYE GELDİK

Şu an itibariyle şahsi olarak iyi bir yoldayım diyen İspanyol kaleci, "Oyuncu olarak her zaman içinde olduğumuz durumları aşmaya çalışıyoruz. Daha fazla dakika almaya çalışıyorum. Benim için değişik duygular. Elimden geleni yapacağım. Bütün herkes sonuçları bekliyor. Barcelona’yı takip ediyor herkes. Xavi bir gelişim içerisinde. Kötü bir zamanda geldi. Ne yapacağımızı biliyoruz. Türkiye’nin en büyük kulübüyüz. Biz buraya stadyumu görmek için gelmedik, mücadele etmeye geldik" ifadelerini kullandı.

ŞARTLARI ZORLAYACAĞIZ

Ellerinden gelenin yüzde yüzünü yapmaya çalışacaklarını vurgulayan Pena, "Bütün gücümüzü kullanacağız, gayret edeceğiz, şartları zorlayacağız. Barcelona’nın bize baskı kuracağının bilincindeyiz. Topu fazlasıyla elimizde tutmaya çalışacağız. Güzel bir mücadele olacak bizim için" dedi.

GERİ DÖNMEK İÇİN PERFORMANSIMIN EN İYİSİNİ SERGİLEMEM GEREKİYOR

Kaleci olarak dünyanın en iyi kulüplerinden birisinde oynamak benim için daha önemliydi diyen Pena, "Barcelona’da oynamak çok yüksek bir kalite. Geri dönmek için performansımın en iyisini sergilemem gerekiyor. Barcelona’da uzun süre devam ettim. Tekrar şansım olduğunda Xavi benim için iyi bir fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendireceğim ve tekrar dönmeyi umut ediyorum" şeklinde konuştu.

MUSLERA'NIN KALİTESİ TARTIŞILMAZ

Güzel bir otamda olduğunu ve ilk günden beri kendisini çok iyi ağırladıklarını söyleyen İspanyol kaleci, "İyi adapte oldum. Çok mutluyum, baskının da bilincindeyiz. İyi bir değişiklik yapmak için iyi bir ortam. Burada olmaktan mutluyum. Bizim için Muslera çok önemli. Onun kalitesinden öğreneceğim çok şey var. Onun kalitesi tartışılmaz. Şahsi olarak da ilk günden itibaren benim yanımda oldu açıklamasında" bulundu.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Pena#Barcelona

BAKMADAN GEÇME!

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir?

#Ukrayna
Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir?

#Ukrayna
Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı