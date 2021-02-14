Galatasaraylı golcü Mostafa Mohamed boş geçmiyor
Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 4. maçında da gol attı.
Ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek takımından kadroya katılan 23 yaşındaki santrfor, ligdeki Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe ve Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında birer kez fileleri havalandırdı.
Kasımpaşa mücadelesinde de skoru 2-1'e getiren golü kaydeden Mostafa Mohamed, 4. resmi maçında 4 gole ulaştı.
Kerem Aktürkoğlu'ndan 2. gol
Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, ligdeki 2. golünü kaydetti.
Bu sezonki 12. lig maçına çıkan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, 11. haftadaki Atakaş Hatayspor müsabakasının ardından Kasımpaşa karşılaşmasında da fileleri havalandırdı.
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