Galatasaraylı golcü Mbaye Diagne'den maskeli canlı yayın

Kasımpaşa'da forma giyerken attığı goller sonrasında sahada maske takarak sevinen, bazı zamanlar bu kutlama nedeniyle sarı kart gören Diagne, bu kez maskesini Gençlerbirliği maçı sonrası soyunma odasında çıkardı.

Maskesini başına geçirip Instagram hesabından canlı yayın yapan Senegalli golcüyü birçok futbolsever izledi.

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