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GeriFutbol Galatasaraylı golcü Mbaye Diagne'den maskeli canlı yayın
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Haber Giriş: 09.01.2021 - 21:11 | Son Güncelleme:

Galatasaraylı golcü Mbaye Diagne'den maskeli canlı yayın

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Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında 27. saniyede attığı golle sezonun en erken golüne imza atan Mbaye Diagne, karşılaşma sonrasında Instagram'dan "maskeli" canlı yayın yaptı.

Kasımpaşa'da forma giyerken attığı goller sonrasında sahada maske takarak sevinen, bazı zamanlar bu kutlama nedeniyle sarı kart gören Diagne, bu kez maskesini Gençlerbirliği maçı sonrası soyunma odasında çıkardı.

Maskesini başına geçirip Instagram hesabından canlı yayın yapan Senegalli golcüyü birçok futbolsever izledi.

Ne yaptın Diagne Galatasarayın en erken golü...
Ne yaptın Diagne! Galatasaray'ın en erken golü...

Galatasaraylı golcü Mbaye Diagneden maskeli canlı yayın

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