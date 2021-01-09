Galatasaraylı golcü Mbaye Diagne'den maskeli canlı yayın
Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında 27. saniyede attığı golle sezonun en erken golüne imza atan Mbaye Diagne, karşılaşma sonrasında Instagram'dan "maskeli" canlı yayın yaptı.
Kasımpaşa'da forma giyerken attığı goller sonrasında sahada maske takarak sevinen, bazı zamanlar bu kutlama nedeniyle sarı kart gören Diagne, bu kez maskesini Gençlerbirliği maçı sonrası soyunma odasında çıkardı.
Maskesini başına geçirip Instagram hesabından canlı yayın yapan Senegalli golcüyü birçok futbolsever izledi.
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