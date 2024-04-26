Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sözleri: Bir adım daha yaklaştık

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da oyuncular galibiyeti değerlendirdi.

Takımda aile havası olduğunu söyleyen Kerem Demirbay, "Bu takım gurur verici. Giren, oynayan, çıkan her oyuncuda pozitiflik var. Bir aile ortamı var. Çok mutluyum. Gol goldür. Benim için önemli olan takım. Çok şükür çok iyi gidiyor. 7 puan öndeyiz, görevimizi yerine getirdik." dedi.

Takımın kalitesine vurgu yapan Kaan Ayhan, "Geçen sezon kış transfer döneminde geldim ve istediğim süreyi alamadım. Kalite çok yüksekti. Bu sezon da aynı. Bazen siz, bazen arkadaşınız yedek oturuyor. Takımda herkes aynı istek ve aynı arzuyu ortaya koyuyor. Sadece Galatasaray'ı düşünüyoruz. Bu şekilde 15 maçlık seri yakaladık." diye konuştu.

Galibiyet ve şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Fernando Muslera, "Galip geldiğimiz için mutluyuz ama en iyi maçımız değildi. 3 puan daha önemliydi. Bir adım daha yaklaştık şampiyonluğa. Rekor kırdık ama en önemlisi 3 puan. 4 maç kaldı, daha fazlasını istiyorum. Bunun için kendimi zorluyorum. Kendi oyunumuza bakıyoruz, diğer şeylere odaklanmıyoruz. Diğer taraflar o kadar önemli değil. Taraftarımıza da çok teşekkürler. Adana Demirspor taraftarını da tebrik ederim. Güzel bir atmosfer vardı." açıklamasını yaptı.