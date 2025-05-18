Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk açıklaması!

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Galatasaray'ın yıldız oyuncuları 25. şampiyonluğun ardından konuştu.

İşte Galatasaraylı futbolcuların açıklamaları;

ICARDI: İYİ OYUNCULARDAN OLUŞAN BİR GRUBUZ

"Çok mutluyuz. Bu grupla birlikte 5. yıldızı kazandığımız için çok mutluyuz. Geldiğimizde hepsini kazanmak istiyoruz demiştik. İkinci yarıda yoktum ama takım çok iyi şekilde devam etti. Çok iyi transferler yapıldı. İyi oyunculardan oluşan bir grubuz ve bu grupla hem ligi hem de kupayı kazanmayı başardık.

Ne düşündüğümü herkes biliyor. Burası çok büyük bir camia. 3 senedir herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. 3 sene üst üste şampiyon olduk ve bu takım çalışmasının bir sonucu. Şimdi keyfini çıkarma zamanı. Ondan sonra da gelecek sezona odaklanacağız."

DAVINSON: KESİNLİKLE HAK ETTİK

"Mutluyuz. Çok çalıştık. Kesinlikle hak ettik. Bu kutlama için mücadele ettik. Herkes çok çalıştı ve mücadele etti. Galip gelmek çok güzel ve galip gelmeye devam etmek istiyoruz."

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LEMINA: ÇAĞIRDILAR GELDİM, GALATASARAY'I ÇOK SEVİYORUM

"Geldiğimde zaten iyi oynayan bir takım vardı. Uzun bir yoldan sonra bunu kazandığımız için çok mutluyum. Çağırdılar ve geldim. Galatasaray'ı çok seviyordum. Şu anda yardımcı olabildiğim için çok gururluyum."

SARA: EN MUTLU HİSSETTİĞİM SEZONDU

"Çok mutluyum, inanılmaz bir atmosfer var. Çok uzun bir sezondu ama en iyi, en mutlu hissettiğim sezondu. Şimdi kutluyoruz."

EREN ELMALI: ÇOK EMEK VERDİK

"Buralara gelmek için çok emek verdik. Bana destek veren takıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yanımızda oldukları, güç oldukları için taraftarlarımıza teşekkürler."

ABDÜLKERİM BARDAKCI: İYİ Kİ GALATASARAY'A GELMİŞİM

"16 aylık kızım Alara, 3. kupasını gördü. 3 aylık oğlum da 2. kupasını gördü. Çok mutluyuz, gururluyuz. Allah'a şükürler olsun ki Galatasaray'a gelmişim. Çok mutlu ve gururluyum."

BARIŞ ALPER YILMAZ: KOLAY OLMADI

"Kolay olmadı, 11 aydır çalışıyoruz. Hep galibiyet alıyoruz ama dışarda farklı şeyler yaşayabiliyoruz. Mutluyuz, benim de üçüncü şampiyonluğum oldu. Zaman çok hızlı geçti, kapıdan girdiğim ilk günü hatırlıyorum. Emeklerimizin karşılığını aldık, çok mutluyum. Herkesin katkısı var. Hayırlı ve uğurlu olsun."

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OSIMHEN: GALATASARAY TARİHİNE GEÇMEK MUHTEŞEM

"Çok mutluyum. Galatasaray tarihine geçmek muhteşem bir şey. Şu an için önümüzdeki sezon ne olacak bilmiyorum, geleceği düşünmeyip anın tadını çıkarıyorum."