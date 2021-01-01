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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.01.2021 - 22:02 | Son Güncelleme:

Galatasaraylı futbolculardan Omar Elabdellaoui'ye ziyaret

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Galatasaraylı futbolcular, yeni yıl kutlamaları sırasında elinde havai fişek patladığı için tedavi altına alınan takım arkadaşları Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etti.

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Türk Telekom Stadı'nda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacakları maç öncesi son antrenmanı yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmandan sonra takım arkadaşlarına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Galatasarayda Fatih Terimden Omar Elabdellaoui açıklaması
Galatasaray'da Fatih Terim'den Omar Elabdellaoui açıklaması!

Ulus'taki Liv Hospital'a ayrı ayrı gelen oyuncular, tedavi gören Norveçli futbolcuya moral verdi.

Futbolcuların yanı sıra teknik ekipten Levent Şahin, Fadıl Koşutan ile kulüp personelleri de 29 yaşındaki sağ beke geçmiş olsun dileklerini iletti.

Galatasaraylı futbolculardan Omar Elabdellaouiye ziyaret

Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.

Ana bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdiği aktarıldı.

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