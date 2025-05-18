Galatasaraylı futbolculardan Okan Buruk'un basın toplantısına baskın!

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Süper Lig'de bitime 2 hafta kala sahasında Kayserispor'u 3-0 mağup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı taktı.

Karşılaşma sonrası teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısı düzenledi.

FUTBOLCULARDAN BASIN TOPLANTISINA BASKIN

Başarılı teknik adam, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken sarı - kırmızılı futbolcular salonu bastı.

Buruk ve oyuncuları şampiyonluğu bir kez de salonda kutladı.

"OKAN BURUK İSTİFA" TEZAHÜRATLARI

Tam da bu sıralarda futbolcular, "Okan Buruk istifa." tezahüratlarıyla eğlendi. Okan Buruk'un kendisi de bu tezahürata katıldı.