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Galatasaraylı futbolculardan Okan Buruk'un basın toplantısına baskın!

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 23:19

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. toplamda da 25. kez sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısı düzenlediği sırada oyuncular salonu bastı.

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Süper Lig'de bitime 2 hafta kala sahasında Kayserispor'u 3-0 mağup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı taktı.

Karşılaşma sonrası teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısı düzenledi.

FUTBOLCULARDAN BASIN TOPLANTISINA BASKIN

Başarılı teknik adam, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken sarı - kırmızılı futbolcular salonu bastı.

Buruk ve oyuncuları şampiyonluğu bir kez de salonda kutladı.

"OKAN BURUK İSTİFA" TEZAHÜRATLARI 

Tam da bu sıralarda futbolcular, "Okan Buruk istifa." tezahüratlarıyla eğlendi. Okan Buruk'un kendisi de bu tezahürata katıldı.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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