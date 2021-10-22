G.Saraylı futbolculardan galibiyet yorumu! "İlk hedef beraberlikti"

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Lokomotiv Moskova karşısında ilk hedefin beraberlik olduğunu belirten Ryan Babel, "İlk hedef beraberlikti. Beraberlik de iyi olabilirdi ama buradan iyi sonuçla ayrılıyoruz. Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yaptım. En önemlisi takım oyunuydu, bunu gerçekleştirdik." dedi.

Zorlu bir deplasmandan 3 puanı almayı bildiklerini belirten Alexandru Cicaldau, "Zor bir maçtı. Moskova iyi oynadı, 3 puan almayı bildik, önümüzdeki maçlara bakacağız. Ben her zaman takıma yardımcı olmaya, performansımı geliştirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

DeAndre Yedlin ise "Ufak bir sakatlığım oldu, oyunumu biraz zorladı ama burada puanlarımızı aldık. En önemli olan buydu. Zor bir maçtı. Lokomotiv çok çok iyi oynadı, biz de elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık." dedi.