Galatasaraylı futbolculardan hastaneye yardım

Koronavirüs salgını, Türkiye ve dünyada etkisini göstermeye devam ederken, spor dünyasından birçok isim de çeşitli yardım kampanyalarına destek veriyor.



Son olarak Galatasaray’ın tecrübeli futbolcuları Selçuk İnan, Şener Özbayraklı ve Ahmet Çalık’ın Şehit İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurulacak yoğun bakım ünitesine yatak, izalasyon ve malzeme desteğinde bulunacağı öğrenildi.





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!