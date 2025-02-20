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Galatasaraylı futbolculardan Fenerbahçe sözleri: 'Sezonun en önemli maçına çıkacağız!'

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#Sallai#Jelert#Galatasaray
Galatasaraylı futbolculardan Fenerbahçe sözleri: Sezonun en önemli maçına çıkacağız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 23:43

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar'a 6-3'lük skorla elenen Galatasaray'da Roland Sallai ve Elias Jelert açıklamalarda bulundu.

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Roland Sallai ve Elias Jelert, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar'a elendiği karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı.

"MAALESEF BAŞARAMADIK"

Mücadeleyi değerlendiren Macar futbolcu, “İlk maça nazaran çok daha iyi oynadık. O maçta maalesef çok fazla gol yemiştik. Çok fazla riskli oyun oynamamız gerekti. Maalesef başaramadık. Şimdi pazartesi günü hazırlanacağımız çok önemli bir maç var. Ligde oynayacağımız en önemli maç.” şeklinde konuştu.

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"SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇINA ÇIKACAĞIZ"

Elias Jelert ise Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisi hakkında, "Sezonun en önemli maçına çıkacağız. Herkes bunun önemini biliyor. Kazanmamız lazım." sözlerini sarf etti.

Açıklamasına devam eden Jelert, "Forma rekabetine odaklanmıyorum. Sonuçta oynamam hocanın kararı. Hocam isterse oynarım." dedi.

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#Sallai#Jelert#Galatasaray

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