DHA
Son Güncelleme:
Galatasaraylı futbolcular Yo-Yo testinden geçti
Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolculara daha sonra Yo-Yo intermittent recovery level 2 testi uygulandı.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle