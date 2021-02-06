Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe galibiyetini böyle kutladı
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 mağlup eden Galatasaray, zirveyi ezeli rakibinin elinden alırken maç sonu büyük sevinç yaşandı.
Ülker Stadı'nda oynanan dev derbide Mostafa Mohamed'in golüyle sahadan 1-0 ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında tam 32 yıl sonra ilk kez üst üste 2 deplasman maçını kazandı.
Fatih Terim ve öğrencileri, maçın son düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşarken sarı kırmızılı futbolcular hep birlikte deplasman tribününün önüne gitti.
Deplasman tribünün önünde galibiyet sevinçlerini marşlar söyleyerek kutlayan Galatasaraylı futbolculara teknik heyet de eşlik etti.
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