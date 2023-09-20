Galatasaraylı futbolcudan taraftara övgü: Atmosfer harikaydı

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Galatasaraylı oyuncular Sacha Boey ve Tete, Kopenhag maçı sonrası değerlendirmeler yaptı.

Karşılaşmada attığı golle geri dönüşü ateşleyen Boey, "Golümü izledim. Bunu ben değil, takım attı. Daha sonra 2-2 yaptık. Maçın geneline bakınca iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ama ufak hataların bedelini ağır ödüyorsunuz. Daha sonra 2-2 yaptık ve maçı bitirdik" diye konuştu.

"MANCHESTER'DAN PUAN ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Manchester United maçıyla ilgili yorumunda ise Boey "Manchester maçına iyi bir şekilde hazırlanacağız ve oradan da puan almaya çalışacağız" dedi.

"3'Ü DE ATMAK İSTİYORDUK AMA OLMADI"

İkinci yarının son anlarında beraberlik golünü atmalarıyla ilgili Tete, "Topla olduğumuzda daha iyiydik. İkinci yarı kendimizi gösterdik. İyi başlamıştık, daha sonra 2 golü yedikten sonra ikinci yarıda enerjimizi koyduk ve 2-2 yaptık. Sonucunda bir puan aldık. 3'ü de atmak istiyorduk ama olmadı. Oyuna girdiğimde takıma enerji katabildiğim için çok mutlu oldum." dedi.

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"ÇOK MUTLU OLDUM"

Attığı golle ilgili Tete, "Antrenmanlarda attığım golü çalışıyorum. Bu golü maçta attığım için çok mutlu oldum. Maç maç devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Birçok yeni oyuncu geldi ama kaptanlarımız bize alışmamız için yardımcı oluyor." diye konuştu.

"MANCHESTER UNİTED ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"



A Grubu’nun ikinci maçında Manchester deplasmanına konuk olacakları hatırlatılan Brezilyalı kanat oyuncusu, şöyle konuştu:



"Bizim için iyi olacak. Zor bir dönemden geçiyorlar. Biz de bundan faydalanmak, iyi bir sonuçla dönmek için elimizden geleni yapacağız."



"İYİ OYNAYARAK TARAFTARIMIZA MUTLULUKLAR YAŞATMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"



Galatasaray taraftarının maçın başından sonuna kadar kendilerine büyük destek olduğunu dile getiren Tete, sözlerini şöyle noktaladı:



"Ben performansımdan memnunum. Fakat hoca, oyuncuları seçtiği zaman takıma kim faydalı olacaksa onu seçmeye çalışıyor. Bizler de kim oynarsa oynasın, faydalı olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi oynadığım dönemde goller atıp, asistler yaparak takıma faydalı olmaya çalışacağım. Müthiş bir taraftar vardı. Maçın başından sonuna kadar bize destek olan şahane bir taraftar vardı. İlerleyen günlerde ben de iyi oynayarak taraftarımıza mutluluklar yaşatmak için elimden geleni yapacağım."

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