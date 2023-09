Galatasaraylı futbolcudan Şampiyonlar Ligi iddiası: Kesinlikle saklanmayacağız

Haberin Devamı

Galatasaraylı futbolcular Kerem Demirbay, Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez, Başakşehir galibiyetinin ardından konuştu.

Sarı kırmızılı formayla ilk golünü atan Faslı yıldız, "İlk yarıda iyiydik. Benim golümden önce gol atmalıydık aslında. İkinci yarıya da iyi başladık. 3 puan için mutluyuz. Benim için fark etmez. Sağda, ortada nerede oynarsam oynayayım keyfini çıkarmak benim için yeterli olan." diye konuştu.

"HERKES SOYADIMI FARKLI SÖYLÜYOR"

Hakim Ziyech, isminin telaffuzuyla ilgili gelen soruya, "İsmim, 'Hakim Ziyeş' olarak telaffuz ediliyor. Herkes farklı şekilde telaffuz ettiği için artık önemli değil." yanıtını verdi.

"BU BENİM KANIMDA VAR"

Galatasaray formasını ilk kez giyen Sanchez "Galatasaray'da çok iyi karşılandım. İyi hazırlanmaya çalışıyorum. Benim kanımda oynamak, mücadele etmek var. Şampiyonlar Ligi'nde hazırdım, Başakşehir'e kısmetmiş. Galatasaray için elimden geleni vereceğim. Bu benim kanımda var." açıklamasını yaptı.

"ÇOK BÜYÜK OYUNCULAR..."

Takım arkadaşlarıyla arasındaki uyum hakkında konuşan Davinson Sanchez, "Victor Nelson, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı çok büyük oyuncular ve çok iyi insanlar. Aramızdaki rekabet, takımı daha ileriye götürecektir." dedi.

" OLGUN BİR TAKIM GÖRDÜK"

Karşılaşmayı değerlendiren Kerem Demirbay, “Öncelikle çok mutluyum. Bugün maçı kazandık. Çok önemli bir maç. Maçı komple analiz edersem. Olgun bir takım gördük. Çok iyi bir takım gördük. Ama en önemlisi takımdık onun için bugün maçı kazandık” şeklinde konuştu.

“ÇOK İYİ OYUNCU KALİTEMİZ VAR”

Çok geniş bir kadroya sahip olduklarını belirten Kerem Demirbay, “Kaç 0 yenelim. 10-0 mı yenelim her maçı. Takım maçları kazanıyor. Mağlubiyetimiz yok. Çok geniş bir kadroya sahibiz. Çok iyi oyuncu kalitemiz var. Kötü karakterimiz yok takımda. Bu da çok önemli bir şey” ifadelerini kullandı.

“PROFESYONEL BİR OYUNCUYUM”

Her maç oynamak istediğini vurgulayan Demirbay, “Benim hocalarıma güvencim sonsuz. Profesyonel bir oyuncuyum. İşim bu. Ben her maç oynamak istiyorum. Böyle olmadığı sürece bir futbolcu profesyonel olmaz. Güvenim sonsuz ve her maç oynamak istiyorum” dedi.

“FUTBOLDA HER ŞEY OLABİLİR”

Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri hakkında da konuşan Kerem Demirbay, “Büyük takımlar. Bayern Münih, Manchester United, Galatasaray 3’ü de çok büyük bir takım. Futbolda her şey olabilir. Kesinlikle saklanmayacağız. Büyük bir takımız ve kalitemiz sonsuz. Futbolda 90 dakika her şey olabilir. Maçı kazanmaya gidiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.