Galatasaraylı futbolcudan öz eleştiri: En iyisi değildi

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Galatasaray, Süper Lig’in 14’üncü haftasında deplasmanda Pendikspor’u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray’da Cedric Bakambu, Barış Alper Yılmaz ve Hakim Ziyech, açıklamalarda bulundu. Gol attığı için mutlu olduğunu söyleyen Bakambu, “Zor bir başlangıç yaptık ilk yarıya. İkinci yarıda daha iyi başladık. Yedek oyuncu olarak kilit rolünüz vardır. Biz de bu motivasyonla giriyoruz oyuna. Çok da mutlu oldum gol attığım için. Şimdi devamını getireceğiz” diye konuştu.

“ÇOK İYİ OYUNCULARIMIZ VAR”

Takım içerisinde rekabet olduğunu ifade eden 32 yaşındaki santrfor, “Açıkçası rekabet var. Takım içinde çok iyi oyuncularımız var. Hoca ne zaman çağırırsa o zaman orada olacağım ve hocanın ihtiyaçlarına cevap vereceğim. Biz hepimiz takım için buradayız ve takım için mücadele edeceğiz” diye cevapladı.

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"ELİMDEN GELDİĞİNCE FAYDALI OLMAK İSTİYORUM"

Takımın faydası için mücadele verdiğini kaydeden Barış Alper Yılmaz, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Bugün farklı bir pozisyonda oynadım ama önemi yok. Ben takımıma elimden geldiğince faydalı olmak istiyorum. Pozisyon vermedik, daha iyi olabilirdik ama kazandığımız için mutluyuz." dedi.

"GOL ATTIM AMA PERFORMANS AÇISINDAN EN İYİSİ DEĞİLDİ"

Hakim Ziyech yaptığı açıklamada, "En iyi performansımız değildi. Gol attım ama performans açısından en iyisi değildi, kazandık. İlk yarıda biraz zorlandık, çok kapalı ve kompakt hareket ediyorlardı, boşluk bulamadık. Cedric, kaleciden dönen topta golü buldu. Ben de uzaktan şansımı denedim ve golü buldum. Bazen şansınızı denemeniz gerekir." diye konuştu.