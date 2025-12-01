Galatasaraylı futbolcudan Fenerbahçeli rakibine yumruk! U19 maçında skandal görüntü

Güncelleme Tarihi:
U19 Paf Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Müsabakayı sarı-lacivertli ekip son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe U19 ligdeki puanını 19 yaptı. Galatasaray U19 ise 21 puanda kaldı.
MAÇ BİTİMİNDE YUMRUK!
Müsabakanın bitiş düdüğü ile beraber arbede yaşanırken, Galatasaray U19'lu futbolcunun Fenerbahçeli futbolcuya yumruk attığı görüldü.
🚨 Bugün oynanan Fenerbahçe U19-Galatasaray U19 karşılaşmasında kavga çıktı— Spor Arena (@sporarena) December 1, 2025
Galatasaraylı bir futbolcunun rakibine yumruk attığı görüldü pic.twitter.com/cnjQwAH1je