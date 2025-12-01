×
Galatasaraylı futbolcudan Fenerbahçeli rakibine yumruk! U19 maçında skandal görüntü

#Galatasaray#Fenerbahçe#U19 Derbisi
Galatasaraylı futbolcudan Fenerbahçeli rakibine yumruk U19 maçında skandal görüntü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 15:18

Fenerbahçe ve Galatasaray U19 takımları, Paf Ligi'nin 14. haftasında karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, maçın bitiş düdüğü ile beraber Galatasaraylı futbolcu çıkan arbedede, Fenerbahçeli rakibine yumruk attı.

U19 Paf Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Müsabakayı sarı-lacivertli ekip son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe U19 ligdeki puanını 19 yaptı. Galatasaray U19 ise 21 puanda kaldı.

MAÇ BİTİMİNDE YUMRUK!
Müsabakanın bitiş düdüğü ile beraber arbede yaşanırken, Galatasaray U19'lu futbolcunun Fenerbahçeli futbolcuya yumruk attığı görüldü. 

Galatasaraylı futbolcudan Fenerbahçeli rakibine yumruk U19 maçında skandal görüntü



İLK YUMRUK, 90+4. DAKİKADA
Öte yandan müsabakada ilk yumruğun, 90+4. dakikada atıldığı görüldü.

 

 

