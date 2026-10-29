Galatasaraylı futbolcu resmen bıraktı! 'Aileme zaman ayırmak istiyorum!

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Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu, aldığı kararın arkasındaki nedenleri açıklarken kulüp kariyerine odaklanmak ve ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istediğini belirtti.

'BİR ADAM OLARAK VEDA EDİYORUM'

Milli takımı bıraktığını duyuran Ismail Jakobs'un tam açıklaması şöyle; “Milli takıma genç bir çocuk olarak geldim, şimdi ise bir adam olarak veda ediyorum. Geride unutulmaz anılar, ömür boyu sürecek dostluklar ve kalbime sonsuza dek kazınacak bir minnet duygusu bırakıyorum. Almanya’da büyümüş olsam da Senegal beni kollarını sonuna kadar açarak ve büyük bir sevgiyle karşıladı.

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Bu ülke, taraftarlar, takım arkadaşlarım ve kültürüyle kendimi çok kısa sürede evimde hissetmemi sağladı. Senegal sayesinde çocukluk hayallerimi gerçekleştirme ve hayatım boyunca kalbimde taşıyacağım anlar yaşama fırsatı buldum. Senegalli bir babanın oğlu olarak yalnızca kendi hayalimi değil, aynı zamanda babamın hayalini de gerçekleştirmiş olmak benim için çok özel bir anlam taşıyordu.

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'DAHA FAZLA ZAMAN İSTİYORUM'

İster hazırlık maçlarında, ister elemelerde, Afrika Uluslar Kupası’nda ya da Dünya Kupası’nda olsun, ülkemi temsil ederken her zaman yüzde 100’ümü verdim. Kazandığımız kupalarla, elde ettiğimiz başarılarla ve birlikte başardığımız her şeyle gurur duyuyorum. Ancak her mağlubiyetle de aynı ölçüde gurur duyuyorum; çünkü o anlarda bile bu forma için elimden gelen her şeyi yaptım. Bugün yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Kulüp kariyerime odaklanmak, kendime ve aileme daha fazla değerli zaman ayırmak istiyorum. Çünkü zaman çok kıymetli ve bazı anlar bir daha asla geri gelmiyor. Senegal ile sahadaki yolculuğum sona eriyor olabilir ama bu ülkeyle aramdaki bağ asla kopmayacak. Senegal bana çok şey kattı ve umarım gelecekte, futbol sahalarının dışında da bana verdiklerinin bir kısmını bu ülkeye geri verebilirim. Senegal, hayallerimi yaşama fırsatını bana sen verdin. Bunun için sana sonsuza dek minnettar kalacağım. Her şey için teşekkür ederim.