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GeriFutbol Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'den iyi haber: "Daha iyiye gidiyorum"
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Futbol
Haber Giriş: 06.01.2021 - 21:11 | Son Güncelleme:

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'den iyi haber: "Daha iyiye gidiyorum"

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Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'den iyi haber: "Daha iyiye gidiyorum"
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Yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Elabdellaoui, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesi çocukları ve eşiyle iyi bir vakit geçirmeyi amaçladığını belirterek, "Sizleri endişelendirdiğimi biliyorum. Bazen Tanrı bizi test eder. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum. Daha iyiye gidiyorum. Tıbbi olarak mükemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum. Her gün ilerleme kaydediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı zorluklarla karşılaşsa da daha güçlü döneceğinin sözünü veren Elabdellaoui, "Lüften dualarınızda bana yer verin. Dua eden, güzel enerjilerini ve mesajlarını gönderen, benimle olduklarını hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaouiden iyi haber: Daha iyiye gidiyorum

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