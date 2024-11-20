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Galatasaraylı futbolcu maskeyle idmana çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Süper Lig#Bodrum Fk
Galatasaraylı futbolcu maskeyle idmana çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 21:06

Süper Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra çift kale maç yaparak antrenmanı noktaladı.

Daha rahat nefes alabilmek için burnunun içindeki şişmiş konkalar radyo frekansla yakılan Berkan Kutlu, işlemin ardından çıktığı antrenmanda kendisini korumak için maske taktı.

Galatasaray, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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#Galatasaray#Süper Lig#Bodrum Fk

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