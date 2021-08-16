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GeriFutbol Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na büyük destek!
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Futbol
Haber Giriş: 16.08.2021 - 23:57 | Son Güncelleme:

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na büyük destek!

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Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na büyük destek!

Galatasaraylı futbolcular ve Giresunspor tribünleri, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından Kerem Aktürkoğlu'na destekte bulundu.

Giresunspor maçının ikinci devresinde takım arkadaşı Marcao'nun saldırısına maruz kalan Kerem Aktürkoğlu'na takım arkadaşları ve teknik heyet moral vermeye çalışırken ev sahibi takım taraftarları da oyuncuyu alkışladı.

Müsabakanın bitiş düdüğünün hemen ardından genç oyuncunun yanına giden sarı kırmızılı futbolculara Kerem'a sarılarak destek verdi.

Giresunsporlu taraftarlar ise oyuncuyu ayakta alkışlayarak moral vermeye çalıştı.

Giresunda ortalık karıştı Galatasarayda Marcao Kereme kafa atıp oyun dışı kaldı, Fatih Terim...
Giresun'da ortalık karıştı! Galatasaray'da Marcao Kerem'e kafa atıp oyun dışı kaldı, Fatih Terim...
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