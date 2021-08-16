Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na büyük destek!
Galatasaraylı futbolcular ve Giresunspor tribünleri, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından Kerem Aktürkoğlu'na destekte bulundu.
Giresunspor maçının ikinci devresinde takım arkadaşı Marcao'nun saldırısına maruz kalan Kerem Aktürkoğlu'na takım arkadaşları ve teknik heyet moral vermeye çalışırken ev sahibi takım taraftarları da oyuncuyu alkışladı.
Müsabakanın bitiş düdüğünün hemen ardından genç oyuncunun yanına giden sarı kırmızılı futbolculara Kerem'a sarılarak destek verdi.
Giresunsporlu taraftarlar ise oyuncuyu ayakta alkışlayarak moral vermeye çalıştı.