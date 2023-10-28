Galatasaraylı futbolcu kaşındaki şişliği umursamadı: Önemli olan 3 puan

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Galatasaray'a Çaykur Rizespor deplasmanında galibiyeti getiren Sergio Oliveira, Sacha Boey ve Fernando Muslera karşılaşma sonrası konuştu.

Sözlerine Türkçe başlayan Fernando Muslera "Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun." sözleriyle Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Zor bir galibiyet aldıklarını söyleyen Muslera, "Zor bir maçtı. Rizespor zaman zaman bizi zorladı. İki zorlu maçtan sonra buraya geldik. Kazandık ve yolumuza devam ediyoruz. Savunma önemli ama ileride de baskı yapmak ve topu hemen geri almak önemli. Birbirimize sürekli destek oluyoruz. İyi bir arkadaşlık var bu bunun sonuçlarını da sahada görüyoruz." dedi.

"FIRSAT BULMAYA ÇALIŞIYORUM"

Yedek kalmasıyla ilgili konuşan Oliveira, "Galatasaray'ın bir oyuncusuyum. Hocam fırsat verdi. Gol için mutluyum ama 3 puan önemli. Deplasman maçları zordur ve kritiktir. Biz yolumuza devam edeceğiz. Yedek kalmaktan mutlu olsaydım, bende bir problem olması gerekirdi. Ben çalışıyorum, fırsat bulmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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"ÖNEMLİ OLAN 3 PUAN"

Sacha Boey ise "Kaşında bir şişlik var, durumu nedir?" şeklinde gelen soruya, "Önemli olan 3 puan. Zor bir maçtı. Kaşım çok önemli değil. Sacha Boey iyiyse, takım sayesinde. Bu şekilde devam etmem gerekiyor." cevabını verdi.