Galatasaraylı futbolcu Fernando Muslera isyan etti! "Oynamak istemiyorum"

Kolombiya'da yaşanan siyasi olaylar ve Arjantin'da pandemi salgınından dolayı turnuva Brezilya'ya alınırken konu hakkında konuşan Muslera, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu’nu (CONMEBOL) turnuvayı düzenlemekteki ısrarı nedeniyle eleştirdi.

Önceliğinin sağlık olduğunu ve Copa Amerika'da oynamak istemediğini belirten Muslera, "Futbolcular birer piyon. Nereye gitmemizi isterlerse oraya gidiyoruz. Biz futbolcular hep sahada olmak istiyoruz, ama önceliğimiz sağlık. Kişisel görüşüm Copa America’nın oynanmaması yönünde. Ama profesyonel oyuncular olarak her duruma hazırlıklı olmalıyız." diye konuştu.

13 Haziran-10 Temmuz tarihlerindeki Kupa Amerika'nın Kolombiya ve Arjantin'de oynanması planlanmıştı.

CONMEBOL, Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki ülkenin ev sahipliğini iptal etmiş ve Brezilya'da oynanmasına karar vermişti.

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