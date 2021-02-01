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GeriFutbol Galatasaraylı futbolcu Erencan Yardımcı Eyüpspor'a transfer oldu
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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 23:21 | Son Güncelleme:

Galatasaraylı futbolcu Erencan Yardımcı Eyüpspor'a transfer oldu

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Galatasaraylı futbolcu Erencan Yardımcı Eyüpspor'a transfer oldu
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Galatasaray, 18 yaşındaki Erencan Yardımcı'nın 4.2 milyon TL bonservis bedeliyle Misli.com 2. Lig takımlarından Eyüpspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray'da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, 4,2 milyon lira karşılığında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 lira transfer bedeli ödeyecektir." denildi.

Galatasaray'da yetişen Erencan, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaraylı futbolcu Erencan Yardımcı Eyüpspora transfer oldu

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