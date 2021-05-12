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GeriFutbol Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'dan Fenerbahçe'ye gönderme
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Futbol
Haber Giriş: 12.05.2021 - 18:47 | Son Güncelleme:

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'dan Fenerbahçe'ye gönderme

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Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'ın 34 yaşındaki futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. 

Sarı kırmızılı takımın kaptanlarından Arda, Instagram hesabından Galatasaray'ın Kadıköy'de 2012 yılında yaşadığı şampiyonluk fotoğrafını paylaşıp ezeli rakiplerine göndermede bulundu.

Galatasaray'ın, Süper Final'in son maçında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak şampiyon olduğu günün yıl dönümünde paylaşımda bulunan Arda Turan, Kadıköy'de çekilen kutlama fotoğrafının altına 12.05.2012 tarihini not olarak düştü.

Bu paylaşım, sarı kırmızılı taraftarlardan beğeni alırken sosyal medyada ezeli rakip Fenerbahçe'ye gönderme olarak algılandı.

İşte o paylaşım

Galatasaraylı futbolcu Arda Turandan Fenerbahçeye gönderme

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