Galatasaraylı Fernando Muslera ile Fenerbahçeli Valencia'dan büyük fedakârlık

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - G .Saray kaptanı Muslera yine önemli bir fedakarlığa imza attı. Copa America’da forma giymesine karşın G.Saray’ın Avrupa eleme maçlarını göz önüne alarak tatilini kısa kesip İstanbul’a gelen Uruguaylı file bekçisi, milli takım dönüşünde de direkt kafileye katılıp Trabzon’a gitti.

AYAĞININ TOZUYLA TRABZON’A GiTTi

Perşembeyi cumaya bağlayan gece 01.30’da Uruguay ile Dünya Kupası grup eleme maçına çıkan Muslera, dün akşam ancak İstanbul’a varabildi. Tam 12 bin 103 kilometre uzaklıkta olan Montevideo’dan Muslera ancak 15 saatlik bir uçuş ile İstanbul’a ulaştı. Takımla idmana çıkmadan uzun yol ve yorgunluğuna karşın takımla Trabzon’a gitti. Muslera’nın oynayıp oynamayacağına Fatih Terim karar verecek.

ENNER VALENciA 2. YARIDA OYNAYABiLiR

Fenerbahçe’nin en formda gol silahı olan, ligde 2 Avrupa ligi elemelerinde 3 golü bulunan Enner Valencia da aynı Fernando Muslera gibi milli takım yorgunu. 3 Eylül Cuma akşamı Paraguay karşısında 90 dakika, pazartesi günü de Şili maçında 73 dakika milli formayı terleten Valencia, perşembeyi cumaya bağlayan gece 01.30’da Uruguay deplasmanında oynanan karşılaşmada 84. dakikada oyuna girdi.

AYNI UÇAKLA GELDiLER

Yıldız futbolcu da Muslera gibi 15 saat saat süren bir uçak yolculuğunun ardından İstanbul’a geldi. Sivas maçında teknik direktör Vitor Pereira’nın Valencia’ya ikinci yarı 65’ten sona skora göre forma vermesi bekleniyor.

36 SAAT UÇTULAR 28 BiN KM YOL YAPTILAR

Galatasaraylı Muslera da F.Bahçeli Valencia da 28 bin km’den fazla yol yaparken 36 saatten fazla zamana havada geçirdiler.