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Galatasaraylı Eyüp Aydın, DJ kurbanı: Yanlış şarkı çalındı, ben ‘küskün’ değilim

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#Galatasaray#Eyüp Aydın#Süper Lig
Galatasaraylı Eyüp Aydın, DJ kurbanı: Yanlış şarkı çalındı, ben ‘küskün’ değilim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 07:00

Şampiyonluk kutlamalarına Müslüm Gürses’in ‘Küskünüm’ şarkısı eşliğinde çıkan Eyüp aslında ‘Seni Yazdım’la çıkacağını ancak hata yapıldığını belirtti.

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G.Saray’ın önceki gün RAMS Park’ta gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamasında sahaya Müslüm Gürses’in ‘Küskünüm’ şarkısı eşliğinde çıkan Eyüp Aydın yanlış parça çalındığını söyledi. Genç futbolcu, kulübe serzenişte bulunmak için böyle bir şarkı seçtiği yönünde bir şey düşünülmemesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Törene çıkarken benim seçtiğim şarkı olan Müslüm Gürses’ten ‘Seni yazdım’ yerine, yanlışlıkla ‘Küskünüm’ şarkısı çalındı. Bu durumun tamamen bir hata sonucu gerçekleştiğini ve kesinlikle benim isteğim doğrultusunda olmadığını belirtmek isterim. Bu yanlış anlaşılma nedeniyle herhangi birine veya Büyük Galatasaray camiasına karşı bir serzenişte bulunduğum düşünülmüş olabilir ancak böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Yanlış anlaşılma için özür dilerim.”

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#Galatasaray#Eyüp Aydın#Süper Lig

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