Galatasaraylı Eyüp Aydın, DJ kurbanı: Yanlış şarkı çalındı, ben ‘küskün’ değilim

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G.Saray’ın önceki gün RAMS Park’ta gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamasında sahaya Müslüm Gürses’in ‘Küskünüm’ şarkısı eşliğinde çıkan Eyüp Aydın yanlış parça çalındığını söyledi. Genç futbolcu, kulübe serzenişte bulunmak için böyle bir şarkı seçtiği yönünde bir şey düşünülmemesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Törene çıkarken benim seçtiğim şarkı olan Müslüm Gürses’ten ‘Seni yazdım’ yerine, yanlışlıkla ‘Küskünüm’ şarkısı çalındı. Bu durumun tamamen bir hata sonucu gerçekleştiğini ve kesinlikle benim isteğim doğrultusunda olmadığını belirtmek isterim. Bu yanlış anlaşılma nedeniyle herhangi birine veya Büyük Galatasaray camiasına karşı bir serzenişte bulunduğum düşünülmüş olabilir ancak böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Yanlış anlaşılma için özür dilerim.”