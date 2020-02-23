Galatasaraylı eski yönetici Emir Sarıgül'den Ali Koç'a tepki!

Galatasaray'ın eski yöneticisi Emir Sarıgül, Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrasında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ali Koç'un tribüne atladığı görüntüleri eleştiren Sarıgül, "Şu vizyon kendine layık olabilir ama 113 yıllık Fenerbahçe’ye layık değil... Ebedi dost, ezeli rakip Fenerbahçe taraftarına geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.