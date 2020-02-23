Haber Giriş: 23.02.2020 - 23:20,
Galatasaraylı eski yönetici Emir Sarıgül'den Ali Koç'a tepki!
Galatasaraylı eski yönetici Emir Sarıgül, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tribüne atladığı görüntüler hakkında flaş bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın eski yöneticisi Emir Sarıgül, Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrasında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Ali Koç'un tribüne atladığı görüntüleri eleştiren Sarıgül, "Şu vizyon kendine layık olabilir ama 113 yıllık Fenerbahçe’ye layık değil... Ebedi dost, ezeli rakip Fenerbahçe taraftarına geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.
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