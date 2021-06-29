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GeriFutbol Galatasaraylı eski futbolculardan yeni başkan Burak Elmas'a ziyaret
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.06.2021 - 16:37 | Son Güncelleme:

Galatasaraylı eski futbolculardan yeni başkan Burak Elmas'a ziyaret

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Galatasaraylı eski futbolculardan yeni başkan Burak Elmas'a ziyaret

Galatasaraylı eski futbolcular, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'ı ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı eski futbolcular Hakan Ünsal, Ümit Davala, Sabri Sarıoğlu, Ergün Penbe, Hasan Kabze, Emre Aşık ve Faruk Atalay, Burak Elmas ile Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldi.

Burak Elmas'ın hatıra fotoğrafı çektirdiği eski futbolcular, Galatasaray Stadyum Müzesi'ni de gezdi.

Galatasaraylı eski futbolculardan yeni başkan Burak Elmasa ziyaret

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