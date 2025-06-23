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Galatasaraylı eski futbolcu Latovlevici'den Fatih Terim itirafı: Sandalyeyi devirmesini bekliyordum!

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#Galatasaray#Fatih Terim#Latovlevici
Galatasaraylı eski futbolcu Latovleviciden Fatih Terim itirafı: Sandalyeyi devirmesini bekliyordum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 16:15

Bir dönem Galatasaray’da forma giyen Rumen futbolcu Latovlevici, ülkesinin basınına Fatih Terim ile tanışma anısını anlattı.

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Galatasaraylı eski futbolcu Latovlevici, Fatih Terim ile olan anısını anlattı.

Rumen basınına konuşan Latovlevici, Fatih Terim ile olan anısında kendisini baba gibi gördüğünden bahsetti.

Galatasaraylı eski futbolcu Latovleviciden Fatih Terim itirafı: Sandalyeyi devirmesini bekliyordum

İşte Rumen futbolcunun konuya ilişkin açıklaması:

Fatih Terim'e neden 'İmparator' dendiğini Galatasaray'a gelince anladım. Bana bir korku hissi veriyordu ama iyi anlamda. Disiplinle ilgiliydi. Terim harika, sert bir teknik direktör ve çok saygı duyulan biri. Ayrıca, harika bir insan. Bizim için bir baba gibiydi.

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Aklıma gelen bir anı var: Fatih Terim Galatasaray’a dönmüştü, ben de sakatlıktan yeni dönmüştüm. Bir sabah, saat 10:30'da sahaya çıkmam gerekiyordu. Saat 10:00 civarında, saatin kaç olduğunu görmek için telefonuma baktım. O sırada kulüpteki birkaç kişiden yaklaşık 20 cevapsız çağrı gördüm. Abartmıyorum! Terim'in takıma katıldığını hala bilmiyordum.

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Galatasaraylı eski futbolcu Latovleviciden Fatih Terim itirafı: Sandalyeyi devirmesini bekliyordum

Kulüp tercümanıyla konuştum ve bana, “Neredesin? Hemen gelmelisin. Beyefendi geldi!” dedi. Bende, ”Alçılıyım! Ne yapayım? Antrenmana mı koşayım?” dedim.

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Soyunma odasına vardım. Orada meslektaşlarım bana nerede olduğumu soruyorlardı. '10:30'da gelmen gerekmiyor muydu?!' dediler ve kendimi savunmamın ardından, 'Evet, ama Terim geldi. Git ve onunla konuş!' dediler.

Galatasaraylı eski futbolcu Latovleviciden Fatih Terim itirafı: Sandalyeyi devirmesini bekliyordum

Fatih Terim toplantı yaptı. Yanına gittim ve geç kaldığım için özür diledim. Diğerlerinin bana anlattığı kadarıyla, sandalyeyi devirmesini bekliyordum! Ancak bana sakin bir tonda cevap verdi: "Sakin ol, git işini yap, konuşacak vaktimiz var" dedi. Etraftakiler çok telaşlıydı.

Hiçbir işleri olmasa bile, çalışanlar sanki Fatih Terim ortaya çıktığında boş oturmuyormuş gibi görünmek için bir şeyleri siliyor, temizliyor, bir şeyler yapıyormuş gibi davranıyorlardı."

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#Galatasaray#Fatih Terim#Latovlevici

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