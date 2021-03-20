Galatasaraylı DeAndre Yedlin, özür mesajı paylaştı!

Süper Lig'de Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olduğu maçta gol atan ve kırmızı kart gören DeAndre Yedlin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İşte DeAndre Yedlin'in açıklaması;

Galatasaray'daki ilk golümü attığım gecenin daha farklı tamamlanmasını isterdim ama maalesef hiç arzu etmediğimiz bir son yaşadık. İçinde bulunduğum penaltı pozisyonu ve takımımı yalnız bıraktığım için çok üzgünüm ve herkesten özür diliyorum.

ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Sezon sonuna kadar tüm gücümüzle mücadele edip taraftarımıza hak ettikleri mutluluğu yaşatmak için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz