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GeriFutbol Galatasaraylı DeAndre Yedlin, özür mesajı paylaştı!
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Futbol
Haber Giriş: 20.03.2021 - 17:26 | Son Güncelleme:

Galatasaraylı DeAndre Yedlin, özür mesajı paylaştı!

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Galatasaraylı DeAndre Yedlin, özür mesajı paylaştı!

Galatasaray'ın sağ beki DeAndre Yedlin, Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldukları maçla ilgili özür mesajı paylaştı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olduğu maçta gol atan ve kırmızı kart gören DeAndre Yedlin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İşte DeAndre Yedlin'in açıklaması;

Galatasaray'daki ilk golümü attığım gecenin daha farklı tamamlanmasını isterdim ama maalesef hiç arzu etmediğimiz bir son yaşadık. İçinde bulunduğum penaltı pozisyonu ve takımımı yalnız bıraktığım için çok üzgünüm ve herkesten özür diliyorum.

ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Sezon sonuna kadar tüm gücümüzle mücadele edip taraftarımıza hak ettikleri mutluluğu yaşatmak için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz

Galatasaraylı DeAndre Yedlin, özür mesajı paylaştı

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