Galatasaraylı Davinson Sanchez’e İngiltere’den talip var!

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Victor Osimhen tüm Avrupa’yı peşine takarken Davinson Sanchez de İngilizlerin radarında…

Galatasaray’a Tottenham’dan gelen Kolombiyalı futbolcu Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekmiş durumda.

Everton’ın Davinson Sanchez’i transfer etmekle ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.





Sarı-kırmızılı kulüp ise Kolombiyalı savunmacıyı kaybetmeyi kesinlikle düşünmüyor.

Galatasaray, 2023-24’te 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Davinson Sanchez’i elinde tutmak için opsiyonu devreye sokmayı planlıyor.





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Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Aydın Özbek’in Tottenham’la içeride oynanan mücadelede İngiliz kulübünün yetkililerine Davinson Sanchez’i övdüğü ortaya çıkmıştı.

Başkan Özbek’in Tottenham delegasyonuna “Davinson Sanchez’i nasıl kaptırdınız? Bizim en önemli oyuncularımızdan birisi. Çok memnunuz” dediği öğrenilmişti.

Galatasaray, Kolombiyalı savunmacı için beş sezona yayılmış halde 9,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham ile anlaşmıştı.

Yıldız stoper sarı-kırmızılı kulüpten net 3,2 milyon Euro yıllık ücret kazanıyor.