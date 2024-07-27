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Galatasaraylı Davinson Sanchez'e Avrupa'dan dev talipler

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#Galatasaray#Transfer#Davinson Sanchez
Galatasaraylı Davinson Sancheze Avrupadan dev talipler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 18:35

Copa America'da Kolombiya ile finale çıkan Galatasaraylı savunmacı Davinson Sanchez, gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

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28 yaşındaki Davinson Sanchez, Galatasaray ve Kolombiya Milli Takımı'nda gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin transfer listesine girdi.

Kolombiya basınından Win Sports'un haberine göre; Serie A devi Napoli, Davinson Sanchez'i transfer etmek istiyor.

Haberde, İtalyan devi Napoli ile birlikte Premier Lig ekibi Everton'ın da başarılı stoper Davinson Sanchez'i takip ettiği yazıldı.

Hem Napoli hem Everton'ın, Davinson Sanchez için ciddi miktarda bir bonservis ödemeye hazır olduğu aktarılırken sarı kırmızılıların Kolombiyalı stoperi gönderme niyetinin olmadığı ancak iyi bir bonservis teklifini değerlendirmeye alabileceği vurgulandı.

Galatasaray'ın Tottenham'dan 9.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Davinson Sanchez, geçen sezon sarı kırmızılı takımla 32 maça çıkıp 2224 dakika süre aldı ve 3 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

 

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#Galatasaray#Transfer#Davinson Sanchez

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