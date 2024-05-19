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Galatasaraylı Davinson Sanchez'den Fenerbahçe derbisinin ardından gönderme: 'Haftaya da biz kutlayacağız!'

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#Derbi#GALATASARAY#Davinson Sanchez
Galatasaraylı Davinson Sanchezden Fenerbahçe derbisinin ardından gönderme: Haftaya da biz kutlayacağız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 22:03

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı - kırmızılılarda 90 dakika sahada kalan Davinson Sanchez, maç sonunda açıklama yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Galatasaray'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Gelecek hafta şampiyonluk kutlaması yapacaklarını söyleyen Kolombiyalı futbolcu, "Zor bir mücadeleydi. Maçı kendimiz zora soktuk. Fenerbahçe ilk başta bekliyordu, kontraya odaklandılar. Duran toptan gol buldular. Bizim daha çok kaliteli oyuncumuz var, rakip kaleye daha çok gidebilmeliydik. Bugün onlar kutluyor, haftaya da biz kutlayacağız." dedi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkan 27 yaşındaki stoper, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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#Derbi#GALATASARAY#Davinson Sanchez

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