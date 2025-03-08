Galatasaraylı Cuesta’ya talip çıktı! Transferini istiyorlar

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Galatasaray’da son olarak Kasımpaşa maçında yaptığı hatayla eleştiri oklarının hedefi olan Carlos Cuesta’ya dair beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Meksika basınında yer alan habere göre Monterrey, Galatasaraylı Cuesta’yı istiyor.





RAMOS’UN YANINA

Haberde, Monterrey Teknik Direktörü Demichelis’in, Ramos’un yanında Cuesta’yı istediği ifade edildi.

MİLLİ TAKIM AVANTAJI

Cuesta’nın, 2022 Katar Dünya Kupası ve 2024 Copa Amerika’da Kolombiya Milli Takımı ile başarılı performans sergilemesinin bu transferde önem arz ettiği aktarıldı.









