Galatasaraylı Christian Luyindama'nın cipine el konuldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kasapoğlu: Amerikada rap dinlerdim ama o zaman gençtimBakan Kasapoğlu: Amerika'da rap dinlerdim ama o zaman gençtim#Gençlik Ve Spor Bakanı
Kaderi bugün belli oluyor İki aday var: Şenol Güneş ve sürpriz isim...Kaderi bugün belli oluyor! İki aday var: Şenol Güneş ve sürpriz isim...#Beşiktaş
Bilim Kurulu üyeleri anlattı... 5 soruda yeni varyant: OmicronBilim Kurulu üyeleri anlattı... 5 soruda yeni varyant: Omicron#Omicron
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Gazetecilerin hiç değişmeyen fıtratıGazetecilerin hiç değişmeyen fıtratı#Ali Erbaş
Yeni komşu, yeni İdlibYeni komşu, yeni İdlib#İdlib
Bir umut, azim ve başarı hikâyesi: Hatica Hocanın Lotus ÇiçekleriBir umut, azim ve başarı hikâyesi: Hatica Hoca'nın Lotus Çiçekleri#Hatice Altunkaya
‘Ben bir oyun çocuğuyum’‘Ben bir oyun çocuğuyum!’#Cem Davran
Aile katliamı Husumetli akraba kurşun yağdırdıAile katliamı! Husumetli akraba kurşun yağdırdı#Muğla
Silahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandıSilahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandı!#Sezer Öztürk
Beşiktaş darmadağın Vodafone Parkta tarihi yenilgiBeşiktaş darmadağın! Vodafone Park'ta tarihi yenilgi#Süper Lig
Ünlü şarkıcıdan korkutan haber Hastaneye kaldırıldıÜnlü şarkıcıdan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı#Zerrin Özer
Türkiyede Nu varyantı var mı Flaş açıklama İşte Kovid-19da son gelişmeler...Türkiye'de Nu varyantı var mı? Flaş açıklama! İşte Kovid-19'da son gelişmeler...#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecekCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecek#Döviz Kuru
Müslüme cinayetinde gizem çözülüyor Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladıMüslüme cinayetinde gizem çözülüyor! Bakan Yanık: 'Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'#Müslüme
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaraylı Christian Luyindama'nın cipine el konuldu

#Galatasaray#Christian Luyindama#Süper Lig
Galatasaraylı Christian Luyindamanın cipine el konuldu

D.Kongolu oyuncunun lüks cipi, gümrükten son çıkartma tarihini geçirdiği için yeddiemin otoparkına çektirildi.

Haberin Devamı

G.Saraylı futbolcu Christian Luyindama’nın gümrükten son çıkartma tarihini geçirdiği Range Rover marka cipine trafikte el konuldu.

01 Otoyolu’nda 22 Kasım günü devriye görevi yapan polisler, saat 19.00 sıralarında Okmeydanı yol ayrımında park etmiş 1 VER 764 plakalı cipi şüpheli gördü.

Gri renkli Range Rover marka cip emniyet şeridindeydi ve içerisinde bir kişi oturuyordu. Polisler cipin içende oturan kişinin kimliğini ve aracın evraklarını kontrol etti.

Gözden Kaçmasın

Kerem Aktürkoğlu için çılgın iddia Galatasarayın yıldızını listeye aldılar...Kerem Aktürkoğlu için çılgın iddia! Galatasaray'ın yıldızını listeye aldılar...Haberi görüntüle

Çipin sürücü koltuğundaki kişi Galatasaraylı Christian Luyindama’ydı. Cip gümrük kayıtlarına göre 22 Ocak 2021’de ülke dışına çıkarılmalıydı.

Gümrük vakti geçtiği için ülkede kaçak konumuna düşen cip, polisler tarafından yeddiemin otoparkına çektirildi. Luyindama’ya da ‘Yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak’ suçundan 144 lira para cezası yazıldı ve hakkında adli tutanak düzenlendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Christian Luyindama#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising