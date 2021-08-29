Galatasaraylı Christian Luyindama'dan yorgunluk itirafı
Galatasaraylı savunmacı Christian Luyindama, sağ bek oyuncusu Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz, 2-0'dan 2-2 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçı sonrası konuştu.
Takımda yorgunluk olduğunu belirten Luyindama, "2-0'dan sonra iki gol yedik. Böyle şeyler futbolda olabiliyor. Yorgunluk var, çok maç oynadık. Lig uzun, kendimizi toparlayacağız ve yola devam edeceğiz. 2-2 olduysa, bireysel hata değil hep beraber hata yaptık. Skoru sadece kişilerin üstüne yıkamayız." dedi.
YORGUNLUK DEĞİL HATA
Puan kaybının yorgunluktan değil hatalardan geldiğini altını çizen Sacha Boey, "2-0'dan 2-2 olmasının nedeni hatalar. Puan kaybının sebebi yorgunluk değildi. Çünkü maçın başında da yorgunluk vardı ama 2-0 öndeydik. Sonra ne oldu ben de bilmiyorum." diye konuştu.
BİZE YAKIŞMADI
Barış Alper Yılmaz ise "Gerçekten çok üzüldük. Böyle iyi oynayıp sonucu yakalıyorsunuz ama sonra ne olduğunu bilmiyorum ve skor eşitleniyor. Hatalardan ders çıkaracağız, arada çalışacağız. 2-0'dan 2-2 bize yakışmadı." şeklinde konuştu.