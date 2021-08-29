Galatasaraylı Christian Luyindama'dan yorgunluk itirafı

Takımda yorgunluk olduğunu belirten Luyindama, "2-0'dan sonra iki gol yedik. Böyle şeyler futbolda olabiliyor. Yorgunluk var, çok maç oynadık. Lig uzun, kendimizi toparlayacağız ve yola devam edeceğiz. 2-2 olduysa, bireysel hata değil hep beraber hata yaptık. Skoru sadece kişilerin üstüne yıkamayız." dedi.

YORGUNLUK DEĞİL HATA

Puan kaybının yorgunluktan değil hatalardan geldiğini altını çizen Sacha Boey, "2-0'dan 2-2 olmasının nedeni hatalar. Puan kaybının sebebi yorgunluk değildi. Çünkü maçın başında da yorgunluk vardı ama 2-0 öndeydik. Sonra ne oldu ben de bilmiyorum." diye konuştu.

BİZE YAKIŞMADI

Barış Alper Yılmaz ise "Gerçekten çok üzüldük. Böyle iyi oynayıp sonucu yakalıyorsunuz ama sonra ne olduğunu bilmiyorum ve skor eşitleniyor. Hatalardan ders çıkaracağız, arada çalışacağız. 2-0'dan 2-2 bize yakışmadı." şeklinde konuştu.