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Galatasaraylı Berkan Kutlu'ya Avrupa'dan bir talip daha!

#Galatasaray#Berkan Kutlu#Inter
Galatasaraylı Berkan Kutluya Avrupadan bir talip daha

Galatasaray'da ilk 11'in değişmez oyuncularından biri haline gelen Berkan Kutlu'ya Avrupa'dan bir talip daha çıktı.

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Galatasaray'ın sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu'ya ilgi artıyor.

Gösterdiği istikrarlı performansla ilk 11'inde değişmez oyuncularından biri olan Berkan için Serie A'dan talip çıktı.

INTER'İN RADARINA TAKILDI

İtalya basınında yer alan habere göre; Inter, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu yakından takip ediyor.

Milli oyuncu için daha önce Borussia Dortmund'un da devrede olduğu ortaya çıkmıştı.

Galatasaray ile 2026'ya dek kontratı olan Berkan, bu sezon 15 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.

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#Galatasaray#Berkan Kutlu#Inter

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