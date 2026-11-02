×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaraylı Batrakov için Liverpool açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Batrakov#Süper Lig
Galatasaraylı Batrakov için Liverpool açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 18:26

Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, genç oyuncunun geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve hakkında transfer iddiaları çıkan Aleksey Batrakov için açıklama geldi.

Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, Liverpool'un oyuncusuyla ilgilendiği yönündeki iddalar hakkında komıştu.

Gözden KaçmasınErmedin Demirovicten Galatasaray sözleri Özel bir kulüpErmedin Demirovic'ten Galatasaray sözleri! 'Özel bir kulüp'Haberi görüntüle

HERHANGİ BİR TEMAS YOK

Kuzmichev, Rus yıldızla ilgili "Diğer kulüplerle herhangi bir temas yok. Sezon iyi gidiyor ve bence o da Galatasaray'a uyum sağladı. Artık takımın kilit oyuncularından biri haline geldi ve umarım yakında bir lider olur" dedi.

Galatasaraylı Batrakov için Liverpool açıklaması

STATTA İZLEYECEKLER Mİ?

Liverpool'un Stuttgart maçında Batrakov'u izlemeye geleceği iddialarını da yalanlayan Kuzmichev, "Liverpool'un Stuttgart maçında onu izlemeye geleceği sadece söylentiden ibaret. Şu ana kadar bunların hiçbir dayanağı yok" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Galatasaray'da 11 maçta süre bulan 21 yaşındaki Batrakov, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Batrakov#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!