Galatasaraylı Batrakov için Liverpool açıklaması!

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Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve hakkında transfer iddiaları çıkan Aleksey Batrakov için açıklama geldi.

Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, Liverpool'un oyuncusuyla ilgilendiği yönündeki iddalar hakkında komıştu.

HERHANGİ BİR TEMAS YOK

Kuzmichev, Rus yıldızla ilgili "Diğer kulüplerle herhangi bir temas yok. Sezon iyi gidiyor ve bence o da Galatasaray'a uyum sağladı. Artık takımın kilit oyuncularından biri haline geldi ve umarım yakında bir lider olur" dedi.

STATTA İZLEYECEKLER Mİ?

Liverpool'un Stuttgart maçında Batrakov'u izlemeye geleceği iddialarını da yalanlayan Kuzmichev, "Liverpool'un Stuttgart maçında onu izlemeye geleceği sadece söylentiden ibaret. Şu ana kadar bunların hiçbir dayanağı yok" şeklinde konuştu.

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Galatasaray'da 11 maçta süre bulan 21 yaşındaki Batrakov, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.