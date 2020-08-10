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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 16:58,Son Güncelleme:

Galatasaraylı basketbolcular sağlık kontrolünden geçti

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Galatasaraylı basketbolcular sağlık kontrolünden geçti
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Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'ndan 7 oyuncu sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde oyuncular Göksenin Köksal, Yiğit Arslan, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Barış Ermiş, Ragıp Berke Atar ve Eray Aydoğan'a çeşitli testler uygulandı.

Galatasaraylı basketbolcular sağlık kontrolünden geçti

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