Galatasaraylı basketbolcular sağlık kontrolünden geçti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde oyuncular Göksenin Köksal, Yiğit Arslan, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Barış Ermiş, Ragıp Berke Atar ve Eray Aydoğan'a çeşitli testler uygulandı.

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