Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a yoğun ilgi! Transfer yarışı kapıda...

Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 19:47

Galatasaray'da bu sezon Şampiyonlar Ligi arenasında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine iyice çeken Barış Alper Yılmaz'a transfer ilgisi sürüyor.

Sezon başında Galatasaray'da ayrılığa yakın olan ancak Dursun Özbek ve Okan Buruk'un talimatlarıyla takımda kalan Barış Alper Yılmaz'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine iyice çeken Barış Alper Yılmaz'a yurt dışından ilgi devam ediyor.

ANTONIO CONTE TAKİPTE

TRT Spor'un haberinde; Barış Alper Yılmaz'a İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ve Suudi Arabistan'dan ilginin hala sürdüğü belirtildi.

24 GOLE ETKİSİ VAR

Teknik direktör Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri haline gelen milli futbolcu, sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrfor mevkilerinde de görev alarak çok yönlülüğüyle öne çıktı.

Devler Ligi'nde 1 gol ve 1 asistlik katkı veren 25 yaşındaki oyuncu, Liverpool karşısında ilk alınan galibiyette kazanılan penaltıdaki rolüyle dikkat çeken milli futbolcu, Juventus eşleşmesinde ise 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. Milli futbolcu, Torino ekibiyle oynanan maçlarda rakip sol beklere sarı ve kırmızı kartlar göstertmişti.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 41 kez sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz, 10 gol - 14 asistlik performans gösterdi.

