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Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz değişimi anlattı! 'Daha profesyonel ve daha iyi olacak'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Icardi
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz değişimi anlattı Daha profesyonel ve daha iyi olacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 07:00

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Antalya'daki kampın ilk gününde açıklamalar yaptı.

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Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz 1 yıldır profesyonel bir ekiple çalıştığını ve bunun gelişimine çok şey kattığını söyledi. Dün başlayan Antalya kampında açıklamalarda bulunan Barış “Süreç odaklı bakıyorum. Bir maç için değil, bir sonraki maç için değil. Kendimi inanılmaz geliştirdiğimi düşünüyorum, daha da geliştireceğimi düşünüyorum. Daha iyi bir Barış olacağını düşünüyorum” dedi.

MERTENS, ICARDI VE BAFE BİZİM İLHAM KAYNAĞIMIZ

Genç futbolcu Mertens ve Icardi ile olan ilişkisi için de “Gerçekten büyük oyuncular. Genç oyuncular olarak onlardan bir şey öğrenmeliyiz. Onlarla aynı takımda olduğumuz için mutluyuz. Özellikle Bafe’den çok şey öğreniyorum. Onlar bizim ilham kaynağımız.”

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