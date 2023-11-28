Galatasaraylı Angelino'ya sürpriz talip

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Galatasaray’da performansıyla beklentilerin altında kalan Angelino konusunda yönetim zorunlu satın alma şartını ortadan kaldırmak için Leipzig ile görüşmelerini sürdürürken İspanyol futbolcuya sürpriz bir talip çıktı.

ASLAN 6 MiLYON EURO’YU ÖDEMEK iSTEMiYOR

Sarı kırmızılı forma ile bu sezon 17 maça çıkan Angelino 3 karşılaşmada daha görev yaparsa 6 milyon Euro’luk şarta bağlı satın alma bedeli devreye girecek. Cimbom, Bundesliga ekibini ikna edip sezon sonuna kadar 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak istiyor. Ancak anlaşma sağlanamazsa devre arası Angelino ile yollar ayrılıp yerine yeni bir sol bek almak için çalışmalar sürüyor.

Galatasaray ile Leipzig arasında görüşme trafiği devam ederken Hollanda ekibi Ajax, Angelino’ya talip oldu. Leipzig’den sarı kırmızılıların istediği bir karar çıkmazsa İspanyol futbolcu ile ocak ayında yolların ayrılma ihtimali yüksek.