Galatasaraylı Alpaslan Öztürk: 'Bu başarısızlığı telafi edeceğiz'

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Galatasaray’daki ilk sezonunda başarısız bir performansa imza attıklarını belirten Alpaslan Öztürk 2022-23’te bu yılı telafi edeceklerini söyledi. FutbolArena’ya konuşan tecrübeli futbolcu başarılı performans sergilediği maçlardan sonra tercih edilmemesinin kendisini üzdüğünü dile getirirken şu açıklamaları yaptı:

ARDA EN DELİKANLI ADAM

“Başarısız bir sezon geçirdik. Önümüzdeki yıl bunu telafi edeceğiz. Galatasaray’da forma giymek benim çocukluk hayalimdi.

YERSİZ ELEŞTİRİLER YAPILDI

Taylan ve Berkan gibi genç kardeşlerimize yersiz eleştiriler yapıldığını düşünüyorum. Bütün yükü bu arkadaşlarımıza yüklemek doğru değil. Bu sene hiç kimsenin performansı zirve yapmadı.

ÇOK BÜYÜK BİR İSİM

Fatih Terim hem insan olarak hem de karakter olarak çok büyük bir isim. Ayrıldığı zaman hepimiz çok üzüldük. Veda konuşması yaptığı sırada neredeyse ağlayacaktım.

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EN DELİKANLI ADAMLARDAN BİRİ

Arda Turan, tanıdığım en delikanlı adamlardan biri. Bizim için büyük bir öğretmendi. Bütün futbolcuların kalbinde ayrı bir yeri vardı”