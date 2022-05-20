Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk: 'Bu başarısızlığı telafi edeceğiz'

#Galatasaray#Alpaslan Öztürk#Fatih Terim
Galatasaraylı Alpaslan Öztürk: Bu başarısızlığı telafi edeceğiz

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk, yeni sezonda 2021-2022'deki orta konan kötü performansı unutturacaklarını söyledi.

Haberin Devamı

Galatasaray’daki ilk sezonunda başarısız bir performansa imza attıklarını belirten Alpaslan Öztürk 2022-23’te bu yılı telafi edeceklerini söyledi. FutbolArena’ya konuşan tecrübeli futbolcu başarılı performans sergilediği maçlardan sonra tercih edilmemesinin kendisini üzdüğünü dile getirirken şu açıklamaları yaptı:

ARDA EN DELİKANLI ADAM

“Başarısız bir sezon geçirdik. Önümüzdeki yıl bunu telafi edeceğiz. Galatasaray’da forma giymek benim çocukluk hayalimdi.

YERSİZ ELEŞTİRİLER YAPILDI

Taylan ve Berkan gibi genç kardeşlerimize yersiz eleştiriler yapıldığını düşünüyorum. Bütün yükü bu arkadaşlarımıza yüklemek doğru değil. Bu sene hiç kimsenin performansı zirve yapmadı.

ÇOK BÜYÜK BİR İSİM

Fatih Terim hem insan olarak hem de karakter olarak çok büyük bir isim. Ayrıldığı zaman hepimiz çok üzüldük. Veda konuşması yaptığı sırada neredeyse ağlayacaktım.

Haberin Devamı

EN DELİKANLI ADAMLARDAN BİRİ

Arda Turan, tanıdığım en delikanlı adamlardan biri. Bizim için büyük bir öğretmendi. Bütün futbolcuların kalbinde ayrı bir yeri vardı”

Gözden Kaçmasın

Arda Turan: Yakında açıklayacağım, Galatasaray çok daha iyi olacakArda Turan: 'Yakında açıklayacağım, Galatasaray çok daha iyi olacak!' Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Alpaslan Öztürk#Fatih Terim

BAKMADAN GEÇME!

Kendini general ilan eden Putin, Hitlerin hatasını mı yapıyor

Kendini 'general' ilan eden Putin, Hitler'in hatasını mı yapıyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...

Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü! 'Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...'

#Ukrayna
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard

BAKMADAN GEÇME!

Kendini general ilan eden Putin, Hitlerin hatasını mı yapıyor

Kendini 'general' ilan eden Putin, Hitler'in hatasını mı yapıyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...

Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü! 'Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...'

#Ukrayna
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard